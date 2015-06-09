Красную площадь и Мавзолей закроют на три дня

Красную площадь и мавзолей Ленина закроют на три дня для посетителей

Красную площадь и мавзолей Ленина закроют с 10 по 12 июня, передает Агентство "Москва".

Ограничения введены в связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню России.

Ранее сообщалось, что площадь закроют только 12 июня. Исключение составят только экскурсионные группы в "Алмазный фонд" и Оружейную палату – они пройдут через Боровицкую башню.