Красную площадь и Мавзолей закроют на три дня

Красную площадь и мавзолей Ленина закроют с 10 по 12 июня, передает Агентство "Москва".
Ограничения введены в связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню России.
Ранее сообщалось, что площадь закроют только 12 июня. Исключение составят только экскурсионные группы в "Алмазный фонд" и Оружейную палату – они пройдут через Боровицкую башню.
День РоссииДень России - один из самых молодых праздников страны. 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята "Декларация о государственном суверенитете РСФСР". В 1994 году Борис Ельцин своим указом придал этому дню статус государственного праздника.