Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2015, 14:05

Памятные даты

Красную площадь и Мавзолей закроют на три дня

Красную площадь и мавзолей Ленина закроют на три дня для посетителей

Красную площадь и мавзолей Ленина закроют с 10 по 12 июня, передает Агентство "Москва".

Ограничения введены в связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню России.

Ранее сообщалось, что площадь закроют только 12 июня. Исключение составят только экскурсионные группы в "Алмазный фонд" и Оружейную палату – они пройдут через Боровицкую башню.

День России

День России - один из самых молодых праздников страны. 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята "Декларация о государственном суверенитете РСФСР". В 1994 году Борис Ельцин своим указом придал этому дню статус государственного праздника.
Красная площадь мавзолей памятные даты ФСО День России

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика