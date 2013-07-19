В Госдуму внесен законопроект о штрафах за незаконные аборты

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В Госдуму внесен законопроект о штрафах за незаконное проведение аборта. Речь идет о нарушении медработником требований, установленных законом об охране здоровья граждан в РФ, если эти действия не подпадают под уголовную статью.

Авторы инициативы - первый вице-спикер Александр Жуков, председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина и ее первый заместитель Ольга Баталина. Документ размещен на сайте Госдумы.

В случае одобрения поправок санкции за незаконный аборт составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что с 1 января 2012 года действуют новые требования к проведению искусственного прерывания беременности. Так, аборт проводится по желанию женщины при наличии ее информированного добровольного согласия; при сроке беременности до 12 недель; при наличии социальных показаний (беременность в результате изнасилования) - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний - независимо от срока беременности.

Прерывание беременности проводится при сроках 4-7 и 11-12 недель - не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию, а при сроке беременности 8-10 недель - не ранее 7 дней после прихода в клинику.

Целью введения этих требований было "создание условий для принятия женщиной осознанного и добровольного решения об аборте либо отказе от него".

По мнению парламентариев, принятие законопроекта "позволит усилить ответственность медработников за несоблюдение требований при проведении аборта, а также будет способствовать более эффективному решению задач по охране материнства и детства".