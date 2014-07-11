Пользователи Facebook обвинили Спилберга в убийстве динозавра

Фото: facebook.com/jay.branscomb

Голливудский режиссер Стивен Спилберг вызвал гнев интернет-пользователей, обвинивших его в убийстве динозавтра трицератопса, вымершего более 60 миллионов лет назад.

Фотографию режиссера, сидящего перед механическим динозавром на съемках фильма 1993 года "Парк Юрского периода", загрузил в соцсеть Facebook любитель розыгрышей Джей Брэнксомб. Он добавил к фотографии следующую подпись: "Позорное фото развлекающегося охотника, счастливо позирующего на фоне трицератопса, которого он только что безжалостно убил. Пожалуйста, распространяйте (фото), чтобы мир знал имя этого отвратительного человека и пристыдил его".

При этом судя по немалому количеству осуждающих комментариев, не всем удалось оценить чувство юмора Брэнскомба. Среди комментариев к фотографии появились и такие: "Я больше никогда не буду смотреть ваши фильмы, убийца животных".

К настоящему моменту сообщение шутника набрало более 9 тысяч "лайков" и почти шесть тысяч комментариев. В качестве продолжения шутки Брэнскомб разместил фотографию со съемок фильма "Челюсти" 1975 года, на которой Спилберг сидит на акуле, с просьбой найти "жестокого убийцу акул, позирующего с его нелегальной добычей".