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Спорт

5 февраля, 16:05

Задолженность по зарплате Капелло будет погашена в ближайшие два дня - Мутко

Фабио Капелло задолженности Виталий Мутко

Фабио Капелло.Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Задолженность по зарплате главному тренеру сборной России по футболу Фабио Капелло будет погашена в ближайшие два дня, сообщил агентству "Р-Спорту" министр спорта Виталий Мутко.

"Контракт подписан РФС, и я не хочу, чтобы накануне сложных матчей мы к этой теме возвращались. Капелло очень хороший специалист, но если не будет ему поддержки, то как решать задачи? Мы решим этот вопрос в течение двух дней - сегодня-завтра. Обратимся к ряду бизнесменов. Это будет целевая сумма, которая, я надеюсь, дойдет до оплаты контракта. Это будут целевые деньги, которые никуда нельзя будет потратить, кроме этой цели", - сказал Мутко.

"Еще раз повторюсь: эта ситуация нас не красит. Мы долго вокруг этой темы ходим. Задача РФС - мобилизовать все свои силы, ресурсы, вопрос этот закрыть, но я не хочу сейчас разбираться, по каким причинам так это все происходит", - подчеркнул министр спорта.

Ранее стало известно, что РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоит отметить, что Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.

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Кроме того, РФС должен владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну около 300 миллионов рублей. Федун предоставил РФС в 2013 году заем на 210 миллионов рублей под 8,25% годовых. Эти деньги РФС должен был вернуть до июля 2014 года, но так до сих пор и не отдал.

Добавим, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного турагентства "Академсервис" к Российскому футбольному союзу о взыскании более 23 миллионов рублей.

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