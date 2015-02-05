Задолженность по зарплате Капелло будет погашена в ближайшие два дня - Мутко

Фабио Капелло.Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Задолженность по зарплате главному тренеру сборной России по футболу Фабио Капелло будет погашена в ближайшие два дня, сообщил агентству "Р-Спорту" министр спорта Виталий Мутко.

"Контракт подписан РФС, и я не хочу, чтобы накануне сложных матчей мы к этой теме возвращались. Капелло очень хороший специалист, но если не будет ему поддержки, то как решать задачи? Мы решим этот вопрос в течение двух дней - сегодня-завтра. Обратимся к ряду бизнесменов. Это будет целевая сумма, которая, я надеюсь, дойдет до оплаты контракта. Это будут целевые деньги, которые никуда нельзя будет потратить, кроме этой цели", - сказал Мутко.

"Еще раз повторюсь: эта ситуация нас не красит. Мы долго вокруг этой темы ходим. Задача РФС - мобилизовать все свои силы, ресурсы, вопрос этот закрыть, но я не хочу сейчас разбираться, по каким причинам так это все происходит", - подчеркнул министр спорта.

Ранее стало известно, что РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Стоит отметить, что Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.

Кроме того, РФС должен владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну около 300 миллионов рублей. Федун предоставил РФС в 2013 году заем на 210 миллионов рублей под 8,25% годовых. Эти деньги РФС должен был вернуть до июля 2014 года, но так до сих пор и не отдал.

Добавим, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного турагентства "Академсервис" к Российскому футбольному союзу о взыскании более 23 миллионов рублей.