Глава ФСКН Иванов выступил против присоединения к полиции

Виктор Иванов. Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов выступил против присоединения ведомства к МВД.

"Идея того, что все надо соединить в одно ведомство, мне кажется неправильной. В США есть, к примеру, агентство по борьбе с наркотиками, оно определяет принцип борьбы с наркотиками. Однако кроме него там борются с наркопреступностью еще 21 ведомство", – цитирует Иванова ТАСС.

Ранее сообщалось об объединении ФМС, ФСКН и МВД. Функции двух первых ведомств должны передать полиции. Инициатором предложения является Минфин, который настаивает на оптимизации расходов.

Планируется, что часть бывших сотрудников ФСКН войдет в состав уголовного розыска, а контроль за легальным оборотом наркотиков возьмет на себя Минздрав. Функции ФМС разделятся так: вопросами трудовой миграции займется Минтруда, оставшиеся сотрудники миграционной службы перейдут на службу в новое паспортно-визовое управление МВД.