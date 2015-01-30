Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

30 января 2015, 18:52

Госнаркоконтроль и ФМС могут ликвидировать

ФМС МВД ФСКН Александр Хинштейн ликвидация власть

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС) могут войти в состав МВД, сообщает газета "Ведомости".

Как сообщил высокопоставленный источник, близкий к МВД, в органах власти обсуждается предложение ликвидации как самостоятельного органа ФСКН и "передаче части ее личного состава в МВД".

Издание также сообщает со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Александра Хинштейна, инициатором предложения является Минфин, который настаивает на оптимизации расходов и хочет объединить с МВД не только ФСКН, но и ФМС.

Ссылки по теме

Представители ФМС и ФСКН комментировать информацию о возможном объединении с МВД отказались, сообщает "Интерфакс". "В последнее время ощущается целенаправленный вброс негативной информации о службе, который носит характер кампании <…> Информацию о ликвидации службы мы давать не уполномочены", - сообщили агентству в пресс-службе ФСКН.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о "спайсах", согласно которому к "спайсам" отнесут любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками. ФСКН предлагается наделить полномочиями по формированию реестра новых запрещенных потенциально опасных психоактивных веществ, который будет официально публиковаться.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать