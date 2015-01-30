Госнаркоконтроль и ФМС могут ликвидировать

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Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС) могут войти в состав МВД, сообщает газета "Ведомости".

Как сообщил высокопоставленный источник, близкий к МВД, в органах власти обсуждается предложение ликвидации как самостоятельного органа ФСКН и "передаче части ее личного состава в МВД".

Издание также сообщает со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Александра Хинштейна, инициатором предложения является Минфин, который настаивает на оптимизации расходов и хочет объединить с МВД не только ФСКН, но и ФМС.

Представители ФМС и ФСКН комментировать информацию о возможном объединении с МВД отказались, сообщает "Интерфакс". "В последнее время ощущается целенаправленный вброс негативной информации о службе, который носит характер кампании <…> Информацию о ликвидации службы мы давать не уполномочены", - сообщили агентству в пресс-службе ФСКН.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о "спайсах", согласно которому к "спайсам" отнесут любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками. ФСКН предлагается наделить полномочиями по формированию реестра новых запрещенных потенциально опасных психоактивных веществ, который будет официально публиковаться.