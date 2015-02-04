Президенту предложили расформировать ФМС и ФСКН

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В администрацию президента поступили предложения об изменениях в силовых ведомствах страны, сообщает газета "Коммерсантъ". Речь идет о возможном расформировании Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы России (ФМС). Их функции могут передать МВД.

Планируется, что часть бывших сотрудников ФСКН войдет в состав уголовного розыска, а контроль за легальным оборотом наркотиков возьмет на себя Минздрав. Функции ФМС разделятся так: вопросами трудовой миграции займется Минтруда, оставшиеся сотрудники миграционной службы перейдут на службу в новое паспортно-визовое управление МВД.

По данным "Коммерсанта", предложения были предоставлены Минфином, МВД и ФСКН. Авторы проекта предложили расформировать ФСКН и ФМС в связи с сокращением бюджета. Ликвидация двух служб позволит сократить расходы примерно на 30 миллиардов рублей. Экономия произойдет за счет массового сокращения управленческого аппарата и генеральских должностей.

Отметим, сейчас штатная численность ФСКН составляет около 34 тысяч сотрудников. Из них предполагается уволить 27 тысяч, а 7,5 тысячи офицеров перевести в МВД в подразделения уголовного розыска.

В составе ФМС числится более 40 тысяч госслужащих и прикомандированных из МВД офицеров. Планируется, что 19,5 тысячи из них перейдут в МВД, где восстановят паспортно-визовую службу - предшественника ФМС.

Ранее M24.ru сообщало о возможном включении ФМС и ФСКН в состав МВД. На тот момент представители служб отказались комментировать информацию о возможном объединении с МВД.

Как передает "Коммерсантъ", глава ФСКН Виктор Иванов направил в администрацию президента письмо, в котором указал, что расформирование службы приведет к серьезным негативным последствиям. Источник в ведомстве сообщил газете, что, по подсчетам Минфина, экономический эффект от ликвидации ФСКН может наступить только в 2017 году, но проблемы, по его словам, возникнут уже сейчас.

В частности, могут быть заморожены все программы реабилитации наркоманов.

При этом ФСКН, ФМС и МВД по-прежнему не представили официальный комментарий в связи с предложениями по реорганизации.