Медицинские изделия запретили продавать вне мест стационарной торговли

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Правительство России запретило розничную продажу медицинских изделий вне стационарных торговых площадок. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно поправкам, в перечень товаров, продажа которых запрещена на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, улице добавлены медицинские изделия. Из документа следует, что к таким изделиям относятся "инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой".

Понятие "медицинские изделия" заменило ранее используемые "изделия медицинского назначения" и "изделия медицинской техники". Как сообщается на сайте правительства, данные изменения направлены на защиту прав потребителей.