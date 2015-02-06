В России ограничили поставки зарубежного медоборудования

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на закупки отдельных видов зарубежного медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Как уточняется, если на конкурс поступят не менее двух заявок с предложениями о поставке медицинских изделий из России, а также Армении, Белоруссии или Казахстана, то заявки по изделиям из других стран будут отклонены.

В документе подчеркивается, что это будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.

Ограничения распространяются в том числе на компьютерные томографы, электрокардиографы, кардиомониторы, устройства для переливания крови, зубные боры, слуховые аппараты, микрохирургические ножницы и пинцеты, хирургические иглы, шприцы, антисептические салфетки и другую продукцию.

При разработке перечня оборудования учитывалось, что для каждого вида изделия имеется "минимум два конкурентоспособных отечественных производителя".

Напомним, ранее российские власти запретили госзакупки машиностроительной продукции для государственных и муниципальных структур. Соответствующий закон подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь в госзакупках будут участвовать российские аналоги импортной техники. Стран, входящих в Евразийский экономический союз, запрет не коснется.