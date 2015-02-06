Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

6 февраля, 20:22

В России ограничили поставки зарубежного медоборудования

Дмитрий Медведев госзакупки медицинское оборудование власть

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении на закупки отдельных видов зарубежного медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Как уточняется, если на конкурс поступят не менее двух заявок с предложениями о поставке медицинских изделий из России, а также Армении, Белоруссии или Казахстана, то заявки по изделиям из других стран будут отклонены.

В документе подчеркивается, что это будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.

Ограничения распространяются в том числе на компьютерные томографы, электрокардиографы, кардиомониторы, устройства для переливания крови, зубные боры, слуховые аппараты, микрохирургические ножницы и пинцеты, хирургические иглы, шприцы, антисептические салфетки и другую продукцию.

Ссылки по теме

При разработке перечня оборудования учитывалось, что для каждого вида изделия имеется "минимум два конкурентоспособных отечественных производителя".

Напомним, ранее российские власти запретили госзакупки машиностроительной продукции для государственных и муниципальных структур. Соответствующий закон подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь в госзакупках будут участвовать российские аналоги импортной техники. Стран, входящих в Евразийский экономический союз, запрет не коснется.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать