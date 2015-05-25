Предполагаемый виновник ДТП с байкером дал эксклюзивное интервью "Москве 24"

Виновник ДТП на Кутузовском проспекте дал интервью "Москве 24"

Предполагаемый виновник громкого ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб мотоциклист, дал эксклюзивное интервью телеканалу "Москва 24".

Дени Мирзоев, который сейчас находится в реанимации, подтвердил, что признает свою вину и пообещал дать показания, как только позволит здоровье.

Как сообщалось ранее, Мирзоев поступил в реанимацию городской больницы № 20 с травмой шеи и головы. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Адвокат мужчины отметила, что ее подзащитный готов понести наказание и явиться в суд.

Мирзоев признает свою вину в ДТП и раскаивается – адвокат

Напомним, ночью 22 мая на Кутузовском проспекте иномарка на большой скорости пересекла дорогу и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с мотоциклистом, стоящим на обочине.

Байк отлетел на несколько метров, мотоциклист скончался на месте. После удара BMW врезался в бетонный отбойник, водитель остался жив.

Авария вызвала большой резонанс в байкерском сообществе. Днем 22 мая участники мотодвижения устроили пробег с Воробьевых гор до здания столичного главка МВД на Петровке, 38. Они вручили полицейским петицию с требованием объективного расследования ДТП.

Потом мотоциклисты взяли в кольцо больницу, в которой лечится Мирзоев. Однако после того, как он признал вину, байкеры уехали.