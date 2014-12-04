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04 декабря 2014, 10:30

Центробанк 11 декабря выступит с новым прогнозом по экономике России

Центробанк валютные интервенции

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

11 декабря Центробанк России выпустит обновленный прогноз по экономике России. Планируется также рассмотреть вопрос об изменении уровня ключевой ставки, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Во вторник свой прогноз представило Минэкономразвития. В министерстве предположили, что экономика России в будущем году войдет в рецессию и сократится на 0,8 процента, причем тяжелее всего россиянам будет в первом полугодии.

Ключевая ставка

Ключевая ставка - это совокупность процентных ставок по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе (это баланс денег, которую банки должны вернуть Центробанку России в течение отчетного периода). Она была введена 13 сентября прошлого года и фактически заменила собой ставку рефинансирования.


Доллару напророчили среднюю цену в 49 рублей, а стоимость нефти, по мнению аналитиков министерства, составит 80 долларов за баррель.

В Центробанке отметили, что уже провели валютные интервенции с целью корректировки курса рубля, который за эту неделю потерял в стоимости почти 10 процентов по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро".

Валютные интервенции

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты: при снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.


Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен. "Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов", - отмечается в сообщении ЦБ.

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В четверг, 4 декабря, за 1 доллар дают 54,38 рубля по курсу ЦБ, а за евро - 67,27 рубля.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Стоит отметить, что для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.

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