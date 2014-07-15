Три футболиста ЦСКА выбыли из строя на неопределенный срок

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Три игрока основного состава столичного ЦСКА выбыли из строя в связи с различными травмами, сообщается на официальный сайт армейцев.

Полузащитник Алан Дзагоев, который вернулся из расположения сборной России с повреждением ахиллова сухожилия, пройдет лечение в Мюнхене. Также в Германии будут прооперированы защитник Георгий Щенников, получивший травму голеностопного сустава на тренировке, и полузащитник Александр Цауня (плановые мероприятия после операции на стопе).

О сроках восстановления футболистов не сообщается.