iPod Touch назвали самым защищенным средством коммуникации

Фото: apple.com

Самым защищенным средством коммуникации в мире является iPod. С таким мнением выступило американское издание Wired.

Среди главных причин - его легко купить, в нем нет модуля сотовой связи и он создан на широко известной операционной системе. Для этих целей подходит и iPad без 3G-модема, однако он стоит намного дороже и не так удобен в разговорах.

Главной проблемой телефонов, по мнению издания, является то, что они постоянно связываются с сотовыми вышками.Таким образом, при желании любой государственный орган будет знать, где вы находитесь, что делаете, а также ваш маршрут.

Что касается плеера, то iPod лишен подобного недостатка. При этом совершать звонки и писать текстовые сообщение на нем можно через Wi-Fi.

Еще одним плюсом iPod Touch является экосистема. Так как в iOS постоянно пытаются найти лазейки, которые компания устраняет с помощью новых версий, последняя прошивка является одной из самых защищенных операционных систем в мире.

Стоит отметить, что один из самых громких случаев, связанных с прослушкой телефонов произошел два года назад. Тогда выяснилось, что американские спецслужбы могут прослушивать телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Год назад она купила сверхзащищенный смартфон Blackberry за 2,5 тысячи евро. Эксклюзивную модель изготовили персонально для канцлера по индивидуальному заказу.

Однако оказалось, что технические изменения в смартфонах нисколько не мешают работе спецагентов, поскольку технологии, используемые спецслужбами, опережают достижения разработчиков специального ПО.