Пользователи смартфонов смогут измерить качество сотовой связи

Качество сотовой связи измерят с помощью приложения

Мобильные операторы решили создать приложение для измерения качества сотовой связи. Каким образом реализуют эту инициативу, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал представитель МТС Дмитрий Солодовников.

"Все операторы активно обсуждают каким именно будет это приложение, какие функции мы сможем предложить пользователям. Сейчас важно функционально не продублировать десятки аналогичных приложений", – объяснил Солодовников.

Программное решение должно появится до конца марта этого года. Воспользоваться им смогут пользователи iOS и Android.

По словам Солодовникова, несмотря на большое количество подобных приложений, разработка единой программы и единого подхода для измерения качества – здравая инициатива. Прозрачная методика позволит не вводить пользователей в заблуждение относительно того или иного оператора.

"Конечно, определить качество связи в том или ином районе или здании можно и другими способами. Нововведение призвано сделать это более оперативно", – добавил эксперт.

Ранее m24.ru сообщало о решении мобильных операторов наладить сотовую связь и 4G-интернет в вагонах метро и на станциях столичной подземки.

О планах развивать связь и высокоскоростной интернет также сообщили представители операторов "Билайн" и "Мегафон" и МТС, которая уже закончит в этом году модернизацию на трех ветках – Сокольнической, Таганской и Кольцевой.

В течение двух лет мобильные операторы планируют построить 4G-сеть на большинстве станций метрополитена. Кроме того, в сентябре доступ к беспроводному интернету появился на "Бульваре Дмитрия Донского", станциях "Улица Старокачаловская", "Деловой центр" и "Выставочная". К Wi-Fi на станциях подключаются до нескольких десятков тысяч устройств в сутки.