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Москва 24

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Экономика и предпринимательство

11 декабря 2014, 18:45

80 процентов рестораторов поддерживают закон о курении - Немерюк

Алексей Немерюк экономика и предпринимательство Закон о запрете курения

Фото: ТАСС

Более 80 процентов московских рестораторов поддерживают закон о запрете курения в кафе и ресторанах и выполняют его положения. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"После 1 июня наступил новый период для рестораторов. На сегодняшний день могу сказать, что они подошли ответственно к исполнению закона, хотя потеряли из-за этого 10-15 процентов выручки", - заявил Немерюк.

Напомним, с 1 июня 2013 года действует "антитабачный" закон, согласно которому запрещено курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, на станциях метро, на спортивных и культурных объектах, рабочих местах, детских площадках и пляжах.

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С 1 июня этого года курение также запрещено во всех кафе, ресторанах и гостиницах, на летних верандах, в магазинах и на рынках, в самолетах и пассажирских судах. Под запретом оказываются не только сигареты, но и кальян. Табачные изделия нельзя продавать в киосках, с августа их владельцев ждут проверки. Штрафы за курение в общественных местах составляют от 0,5 до 1,5 тысячи рублей, за курение на детских площадках - от 2 до 3 тысяч рублей.

Согласно социологическому исследованию, которое проводилось с января по август 2014 года, антитабачный закон соблюдают около 96 процентов россиян. Вместе с тем, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что почти 9 тысяч человек привлечены в этом году к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства. Общая сумма штрафов составила более 48 миллионов рублей.

Сюжет: Запрет курения в общественных местах

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