Москвичам рассказали, что изменилось в столичном метро за год

В 2021 году в Москве замкнулось кольцо БКЛ, закончили реставрацию ГЭС-2.

Сразу 10 станций БКЛ открыли в декабре 2021 года. За первую неделю новыми станциями воспользовались 746 000 пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

