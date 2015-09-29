Роспотребнадзор выявил повторные нарушения в торговой сети "Ашан"

Столичное управление Роспотребнадзора подало в суд на торговую сеть "Ашан", передает телеканал "Москва 24". Ведомство выявило повторное нарушение положений технических регламентов при производстве, хранении и реализации продукции. Компанию могут привлечь к административное ответственности, ей грозит крупный штраф.

Роспотребнадзор с середины июня проводит в Москве массовую плановую проверку всех магазинов французской сети. В по ее результатам компанию обвинили в искусственном продлении сроков годности охлажденного мяса. Также в мясной продукции нашли кишечную палочку и ДНК курицы, лошади и крупного рогатого скота. В итоге "Ашан" был оштрафован на общую сумму более чем в 25 миллионов рублей.