Продолжение фильма о гардемаринах показали в столице

Продолжение фильма о гардемаринах режиссера Светланы Дружининой показали в Москве. Пятая и финальная часть цикла носит название "Гардемарины 1787. Война". Главные роли сыграли Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Михаил Мамаев. Посмотреть кино в кинотеатрах можно с 16 ноября.

Действие фильма начинается в Крыму в непростой для страны период. Гардемарины и их повзрослевшие дети снова встают на защиту Родины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.