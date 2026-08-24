Московская неделя кино стартовала в столице

Московская международная неделя кино стартовала 24 августа в столице. Фильмом открытия стал "Евгений Онегин". В программе запланированы киносеансы, встречи с известными актерами и режиссерами.

В рамках недели кино пройдет более 200 мероприятий для профессионалов и любителей данной области. В этом году в столице ожидается много голливудских актеров и актеров из Индии. События и показы пройдут на 7 площадках, включая Терлецкий парк и усадьбу Кусково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.