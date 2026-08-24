Собянин: создание благоприятных условий для молодежи – приоритет Москвы

Создание условий для развития молодого поколения является одним из ключевых приоритетов Москвы. Об этом Сергей Собянин написал в личном блоге.

По его словам, в Москве создана система возможностей для молодежи в сфере науки, бизнеса, волонтерства, творчества и спорта. В центре этой системы находится проект "Молодежь Москвы". На его портале работает банк вакансий, где собраны предложения постоянной работы и летней подработки.

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