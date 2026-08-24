Новости спорта: сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Россияне выиграли медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Второе место заняла Италия, третье – Великобритания.

Российские юниоры на чемпионате Европы по тяжелой атлетике выступали с государственными символами. В честь победы штангиста Евгения Бутузова гимн России прозвучал дважды.

Сборная России по волейболу победила команду Кубы в товарищеском матче. Россияне выиграли все три партии – 25:21, 34:32, 25:20. Ранее команда обыграла сборные Ирана и Белоруссии.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

