Москвичей предупредили о риске импульсивных покупок на кассах самообслуживания

Москвичам рекомендовали внимательнее относиться к покупкам через кассы самообслуживания. По словам экспертов, такие устройства могут провоцировать импульсивные траты, что приводит к росту среднего чека.

Чтобы не тратить лишнего, лучше ходить в магазин со списком и не отклоняться от него. За продуктами не стоит идти голодным. Также важно сравнивать цены за килограмм или литр, а не только за упаковку.

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