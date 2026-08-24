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24 августа, 07:30

Общество

Москвичей предупредили о риске импульсивных покупок на кассах самообслуживания

Москвичей предупредили о риске импульсивных покупок на кассах самообслуживания

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Москвичам рекомендовали внимательнее относиться к покупкам через кассы самообслуживания. По словам экспертов, такие устройства могут провоцировать импульсивные траты, что приводит к росту среднего чека.

Чтобы не тратить лишнего, лучше ходить в магазин со списком и не отклоняться от него. За продуктами не стоит идти голодным. Также важно сравнивать цены за килограмм или литр, а не только за упаковку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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