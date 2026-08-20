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Новости

20 августа, 19:00

Город

Более 110 кинологических площадок работают в 82 районах Москвы

Более 110 кинологических площадок работают в 82 районах Москвы

Доход котонянь в Москве достигает 80 тысяч рублей в месяц

Свыше 100 мертвых попугаев нашли в морозильной камере в одном из столичных антикафе

В антикафе с погибшими попугаями заявили о нормальных условиях содержания животных

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В 82 районах столицы открыты более 110 кинологических площадок. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году в городе появились 8 новых пространств для выгула и дрессировки собак. Одно из них открыли в Северном Тушине. Площадь площадки составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Ее обустроили в рамках проекта "Питомцы в Москве".

На площадках можно не только гулять с питомцами, но и заниматься дрессировкой и узнавать больше об уходе за животными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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