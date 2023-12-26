"Мой район. Навигатор": точки общепита Москвы участвуют "Московском новогоднем завтраке"

Более 300 кафе и ресторанов присоединились к программе "Московский новогодний завтрак". В этих заведениях жители и гости столицы до 8 января могут заказать особенный праздничный сет.

Утренний набор будет состоять из трех-четырех блюд, стоимость – от 300 рублей. За эту сумму удастся приобрести завтрак с яичницей, пряным яблочным чаем или какао и десертом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".