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Новости

26 декабря, 02:10

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"Мой район. Навигатор": точки общепита Москвы участвуют "Московском новогоднем завтраке"

"Мой район. Навигатор": точки общепита Москвы участвуют "Московском новогоднем завтраке"

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Более 300 кафе и ресторанов присоединились к программе "Московский новогодний завтрак". В этих заведениях жители и гости столицы до 8 января могут заказать особенный праздничный сет.

Утренний набор будет состоять из трех-четырех блюд, стоимость – от 300 рублей. За эту сумму удастся приобрести завтрак с яичницей, пряным яблочным чаем или какао и десертом.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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