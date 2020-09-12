"Москва с акцентом": Болгария

Ивелина родилась в Болгарии, студенткой переехала в Канаду и там повстречала свою любовь. Молодой человек оказался москвичом. Пара пробовала жить в Канаде и на Мальте, но в итоге решила свить семейное гнездо и растить ребенка в родном городе мужа.

Почему Ивелина решила, что именно Москва должна стать ее домом? Какие места здесь больше всего напоминают ей родную Софию, а какие слова болгарского языка вызывают шок у других родителей на детской площадке? Это и многое другое в новом выпуске программы "Москва с акцентом".