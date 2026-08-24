24 августа, 21:30Безопасность
"Московский патруль": мошенники придумали новые схемы с деньгами от незнакомцев и билетами
Мошенники придумали новую схему: если на карту пришли деньги от незнакомца, их нельзя тратить, так как полиция может расценить это как незаконное обогащение, и нельзя переходить по ссылкам от аферистов. Эксперты советуют в таких случаях сразу звонить в банк.
Также участились случаи подделки билетов в театры и цирки: мошенники создают зеркальные сайты, почти неотличимые от официальных. Например, сайт-двойник цирка Никулина на Цветном бульваре – внизу страницы указано, что это не официальный ресурс, а при звонке отвечают, что билеты продаются только в электронном виде через агентство.
Подробнее – в программе "Московский патруль".