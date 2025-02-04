Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 01:00

Наука

"Мослекторий": Владимир Большаков – о Хатшепсут

"Мослекторий": Владимир Большаков – о Хатшепсут

Ямальцы и жители Красноярского края наблюдали яркое северное сияние

"Мослекторий": Константин Гусев – о декабристах

"Мослекторий": Владимир Чуб – об азотных удобрениях

Земля попадет под влияние затяжной магнитной бури вечером 31 января

Февраль начнется с магнитных бурь из-за гигантской корональной дыры на Солнце

Новости часа: Сергей Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Ученые заявили, что падение астероида на Землю может быть сравнимо с ядерным взрывом

"Мослекторий": Владимир Алипов – о человеке разумном

Женщина-фараон Хатшепсут. Как она смогла прийти к власти и править 20 лет? Что она сделала для рассвета Древнего Египта и почему ее имя пытались забыть преемники? Как опознали ее мумию и почему она не была похоронена в Долине Царей?

Об этом в проекте "Мослекторий" расскажет египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, Дмитрий Большаков.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

Читайте также
Программа: Мослекторий
наукавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика