"Мослекторий": Владимир Большаков – о Хатшепсут

Женщина-фараон Хатшепсут. Как она смогла прийти к власти и править 20 лет? Что она сделала для рассвета Древнего Египта и почему ее имя пытались забыть преемники? Как опознали ее мумию и почему она не была похоронена в Долине Царей?

Об этом в проекте "Мослекторий" расскажет египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, Дмитрий Большаков.

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