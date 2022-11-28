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28 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на севере Москвы

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ДТП произошло на севере столицы. На улице Авиаконструктора Микояна столкнулись две легковые машины. В автомобиль BMW врезался двигавшийся в попутном направлении автомобиль такси. От удара иномарку развернуло на 180 градусов, а в такси сработали подушки безопасности. Никто не пострадал.

Еще одно ДТП случилось на проспекте Мира. Там столкнулись три автомобиля. Один из них двигался по Рижской эстакаде от проспекта Мира в сторону улицы Гаврикова, в третьем ряду. Внезапно в него врезалось такси. Пока участники аварии дожидались приезда экипажа ДПС, в одну из машин врезался грузовик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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