"Доктор 24": семечки

Какие семена и семечки входят в рацион известных ЗОЖ-блогеров и суперзвезд? Чем они полезны?

Какие усиливают сексуальное желание, какие повышают работоспособность, а какие сделают кожу красивой? Об этом – в программе "Доктор 24".