Кинолог Уражевский: подаренные Путину собаки являются сильными и выносливыми

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Собаки породы пхунсан, которых глава КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину, являются довольно сильными и выносливыми. Об этом и других отличительных особенностях породы рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Он отметил, что свое название порода получила от одноименных гор, находящихся на территории КНДР. По словам Уражевского, эти собаки являются национальным достоянием. Эксперт обратил внимание, что купить их практически невозможно. Представители данной породы даже не появляются на выставках в других странах.

Ветеринар также отметил, что такие собаки требуют особого внимания к своему воспитанию и социализации с раннего детства. В противном случае их хозяева могут столкнуться с проблемами в будущем.

"Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они используются для охоты на тигров и медведей. Могут пройти десятки километров за раненым зверем", – цитирует специалиста RT.

Кинолог также отметил, что собаки породы пхунсан имеют некоторые сходства с породой акита-ину. Так, у этих животных похожий белый окрас, одинаковый рост и хорошая шерсть с подшерстком, которая позволяет собакам легко переносить холод и любые климатические условия.

Однако, по словам эксперта, различие пород заключается в том, что акиты являются собаками-компаньонами. При этом пхунсан сохранили свои охотничьи данные, что позволяет до сих пор использовать их именно в этих целях.

Российский лидер приезжал в КНДР с государственным визитом на два дня, 18 и 19 июня. После состоявшихся в Пхеньяне переговоров глава Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту двух собак национальной породы. В СМИ сразу же обратили внимание, что собаки пхунсан являются достаточно редкими и неизвестны почти никому за пределами КНДР.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что собаки будут жить в Москве. Он также отметил, что российский лидер еще не успел дать питомцам имена.

