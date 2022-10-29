Люди с коробками в руках у здания Twitter могли притворяться уволенными сотрудниками – СМИ

Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Люди с коробками, которых заметили накануне у здания Twitter в США, могли притворяться уволенными сотрудниками компании, сообщает портал The Verge. По информации издания, это могли быть нанятые актеры.

Отмечается, что якобы уволенные сотрудники компании, общаясь с прессой, сделали ряд абсурдных заявлений. Кроме того, журналисты разоблачили ложь человека, представившегося им инженером-программистом Рахулом Лигма.

"The Verge подтвердила, что этого имени не существует ни в Slack, ни в системе электронной почты Twitter", – говорится в публикации.

28 октября Twitter возглавил американский миллиардер Илон Маск. Прежнее руководство, в том числе гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, покинули штаб-квартиру компании.

Незадолго до этого некоторые СМИ сообщили, что Маск при покупке Twitter намерен уволить 5,5 тысячи сотрудников. Позднее стало известно, что предприниматель опроверг данные сообщения.



Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании – СМИ

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