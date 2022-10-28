Эксперт спрогнозировал, как может измениться Twitter в руках Илона Маска

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск стал новым владельцем Twitter. Общая стоимость сделки составила 44 миллиарда долларов. Маск объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. Рассказываем, какие изменения ждут сервис микроблогов с новым руководством.



Не ради денег?

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

В четверг, 27 октября, стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск официально возглавил Twitter, закрыв сделку по покупке компании за 44 миллиарда долларов. Это событие он прокомментировал в соцсети словами: "Птица на свободе". Тем самым он намекнул на логотип сервиса. На нем изображена голубая птица.

Предприниматель также опубликовал в своем аккаунте объяснение, с какой целью он приобрел Twitter.





Илон Маск американский бизнесмен Причина моей покупки Twitter – важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения.

"Я приобрел Twitter, не чтобы заработать денег, я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю", – отметил Маск.

Он также признал, что поставленная цель может оказаться недостижимой. Тем не менее бизнесмен пообещал, что постарается сделать сервис для всех уютным и привлекательным. Ранее Маск сменил описание своего профиля в соцсети на Chief Twit. Фразу можно перевести как "главный по твитам".

По данным СМИ, в качестве нового владельца соцсети он одним из первых решений уволил нескольких топ-менеджеров компании. Кроме того, появились сообщения, что бизнесмен якобы собирается отказаться от пожизненной блокировки пользователей Twitter.

Закрытие сделки прокомментировал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он заявил, что на территории Европы соцсеть продолжит работать в согласии с местным законодательством. "В Европе птица будет летать по нашим правилам", – подчеркнул Бретон.

Высказал свое мнение и экс-президент США Дональд Трамп.





Дональд Трамп экс-президент США Я очень рад, что Тwitter теперь в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят нашу страну.

В свою очередь, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал бизнесмену удачи. "Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink на Украине", – прокомментировал он.



Starlink представляет собой глобальную спутниковую систему, которую разворачивает компания Маска SpaceX. Она предназначена для предоставления широкополосного доступа в Сеть по всему миру. В частности, Starlink работает на территории Украины.



"Маск умеет делать хайп"

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

При Илоне Маске Twitter может серьезно обновиться и стать удобнее для пользователей. Об этом Москве 24 рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Он напомнил, что бизнесмен является активным пользователем сервиса микроблогов и на практике знает, какого функционала тому не хватает. Эксперт допустил, что Маск увеличит количество разрешенных символов в постах.





Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Соцсеть появилась в далеком 2006 году. В Twitter изначально можно было публиковать только короткие сообщения длиной не более 140 симвоволов. Но время и жизнь изменились, для многих это стало неудобным. В 2017 году длину сообщений увеличили до 280 символов, но многим пользователям сейчас и этого недостаточно.

Бизнесмен вполне может пойти по пути основателя Telegram Павла Дурова и сделать платную премиум-подписку, куда, например, войдет возможность помещать большее количество символов в пост, рассуждает эксперт. "Маск умеет делать хайп. Такой шаг наверняка вызвал бы интерес со стороны пользователей и привлек бы новую аудиторию", – считает Зыков.

Кроме того, под руководством Маска Twitter может отказаться от вечной блокировки аккаунтов. Также стать более клиентоориентированным, прогнозирует специалист. По его словам, вечная блокировка – довольно серьезная проблема, с которой сталкивались многие пользователи, в том числе в России.





Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Несколько лет назад к нам в Ассоциацию поступило несколько сотен жалоб на немотивированную блокировку аккаунтов в Twitter. На фоне борьбы с фейками сервис заблокировал множество аккаунтов пользователей, которые не нарушали никакие правила. Но техподдержка соцсети никак не реагировала на претензии пользователей. Если Маск сделает Twitter более открытым для общения с пользователями, тогда соцсеть станет популярнее.

Эксперт напомнил, что за плечами Маска довольно много успешных бизнес-проектов и многие его предприятия приносят прибыль. В то же время он отметил, что существуют риски, которые могут помешать бизнесмену воплотить свои инновационные планы по модернизации сервиса. Главная опасность кроется в том, что социальные сети несамостоятельны в принятии общественно важных решений, считает Зыков.

