КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря – СМИ

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Северная Корея произвела запуск неизвестной баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В начале октября КНДР выпустила баллистическую ракету, которая пролетела около 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в тысячу километров. Снаряд пролетел над территорией в районе префектуры Аомори и упал в Тихом океане вне экономической зоны Японии.

В связи с этим при правительстве Японии создали экстренный штаб по сбору и анализу информации. Кроме того, был созван Совет национальной безопасности. При этом премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония решила не сбивать ракету, поскольку опасности ее падения на территорию страны не было.

В сентябре КНДР запустила две баллистические ракеты из района Сунчхон. Снаряды преодолели порядка 300 километров, а высота их полета составила до 50 километров.

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