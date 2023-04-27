Суд в Японии вынес приговор помощнику капитана российского судна "Амур"

Фото: depositphotos/denisismagilov

Окружной суд Асахикава приговорил третьего помощника капитана российского судна "Амур" Павла Добрянского к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Добрянского, его подзащитный признан виновным, однако не будет отбывать наказание в тюрьме, и только в случае повторного правонарушения срок сегодняшнего приговора будет добавлен к новому.

Так как у Добрянского нет японской визы, его передадут в иммиграционную службу для дальнейшей депортации на родину.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японской рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур". На борту японского судна находились пять человек. В результате происшествия оно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.

Добрянского задержали 7 июня, поскольку именно он стоял на вахте в момент столкновения. Его обвиняли в ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель трех человек.