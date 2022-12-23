Охрану Карла III на Рождество усилят после инцидента с яйцами

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Королевская служба безопасности усиливает меры по обеспечению безопасности короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Решение усилить охрану было принято после ряда инцидентов, включая бросание яиц в короля и королеву-консорта. Также причиной послужила серия недавних публичных протестов в Британии.

"Начальники королевской охраны отдали распоряжение срочно проверить безопасность короля на фоне опасений, что его традиционная праздничная прогулка может быть омрачена новыми инцидентами", – сообщает издание.

В рождественское утро король собирается поприветствовать публику в поместье Сандрингем.

Ранее в Йорке задержали мужчину, бросившего яйца бросил яйца в Карла III и его супругу Камиллу во время прогулки в Миклгейт-Бар. Позднее злоумышленника выпустили под залог с определенными условиями. Теперь он не может подходить к королю ближе чем на 500 метров. После этого случая короля Великобритании снова попытались закидать яйцами.

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