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В мире

22 октября, 19:02

Boeing выделил $100 млн на компенсации семьям жертв катастроф 737 MAX

за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Ted S. Warren

Корпорация Boeing выделила 100 миллионов долларов для выплат семьям жертв катастроф 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Средства пойдут на обеспечение потребностей семей и общин, пострадавших в результате этих авиакатастроф. Пятьдесят миллионов долларов предназначены для оказания немедленной финансовой поддержки семьям жертв крушения.

В октябре минувшего года Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, на борту находились 157 человек, все они погибли. После этих катастроф около 20 стран приостановили полеты самолетов этой модели. Многие авиакомпании также приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ.

В ходе расследования причин произошедшего было установлено, что система коррекции маневрирования в самолетах работала с ошибками. В настоящее время компания Boeing занимается устранением этих недочетов. Она обновила программу обучения пилотов и дорабатывает программное обеспечение.

Ранее российские авиакомпании начали проверку Boeing 737 Next Generation, после того как в США в самолетах этой модели обнаружили опасные трещины. Дефект нашли в так называемой из-за характерной формы "огуречной вилке". Она входит в конструкцию крепления крыла.

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