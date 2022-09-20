Телеведущая уснула во время трансляции похорон Елизаветы II

Фото: instagram.com(соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/allisonlangdon

Телеведущая австралийского телеканала Nine Network Эллисон Лэнгдон заснула в студии после 14 часов прямой трансляции похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Yahoo News.

Фотографию спящей журналистки опубликовал ее коллега Уилл Хатчинсон. На снимке видно, как обессилившая от усталости Лэнгдон спит, облокотившись на аппаратуру.

"14-й час. Все отлично", – написал Хатчинсон.

Ранее Лэнгдон назвала честью и привилегией возможность освещать похороны Елизаветы II, которая "так много значила для стольких людей".

Церемония государственных похорон королевы Елизаветы II прошла в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Процесс погребения сопровождался похоронной песнью, которую исполнил одинокий волынщик.

На церемонии присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, новый британский премьер Лиз Трасс и другие высокопоставленные чиновники, в том числе президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Вальтер Штайнмайер.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.