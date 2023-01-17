Дочь похороненного во Франции поэта призвала решить ситуацию с русским кладбищем

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Дочь поэта Александра Гинзбурга Алена Галич-Архангельская призвала найти решение ситуации с русским кладбищем в Сент-Женевьев-де-Буа. Она рассказала, что ее отец был похоронен во Франции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, отказ французского города принимать оплату за места, где покоятся русские деятели, является ужасным.

"Я думаю, что должно быть разумное решение", – сказала она.

Дочь поэта призналась, что она давно не приезжала к отцу на кладбище. Последний раз она была там около десяти лет назад, в то время состояние захоронения было нормальным. Женщина просила знакомых присматривать за ним.

Ранее сообщалось, что Сент-Женевьев-де-Буа отказался принять от России оплату мест на кладбище, на котором покоятся люди без родственников. В связи с этим комитет по уходу за русскими православными захоронениями ищет альтернативные источники финансирования.

На кладбище из известных личностей покоятся лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, княгиня Вера Оболенская, поэтесса Зинаида Гиппиус и артисты балета Рудольф Нуриев и Серж Лифарь.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла это вопиющей безнравственностью.

Посольство РФ во Франции заявило, что считает категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели отечественной культуры.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!