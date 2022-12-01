Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины

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Во многих украинских областях объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные Минцифры Украины, представленные на специальной карте.

В 15:19 по московскому времени тревогу объявили в Киеве, а затем и на территории почти всего государства.

В свою очередь, администрация столицы подтвердила эту информацию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских.

Он пояснил, что Москва наносит удары по объектам энергетики, которые позволяют Западу поставлять Киеву смертоносное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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