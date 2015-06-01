На ВДНХ откроется выставка "Изобретая велосипед"

В павильоне "Карелия" на ВДНХ 5 июня откроется выставка "Изобретая велосипед. 2015", сообщается на сайте парка.

Экспозиция расскажет об этапах развития велосипеда и продемонстрирует редкие модели разных эпох. В частности, посетители смогут увидеть все основные типы конструкций веломашин – от самокатки барона фон Драйза, знаменитого костотряса и высококолесного "паука" до современных маунтинбайков с карбоновыми рамами и стремительных суперлегких шоссейников, внешне напоминающих болиды "Формулы-1".

Причем многие экспонаты, в том числе редчайшие документы, фотографии и аксессуары, демонстрируются в России впервые.

Выставка продлится до 30 сентября. Время работы: вторник – пятница – 10.00 − 20.00, суббота – воскресенье – 10.00 − 21.00, понедельник – выходной день. Вход платный.

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