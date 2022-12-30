Путин назвал Пеле выдающимся сыном народа Бразилии

Фото: ТАСС/Zuma/Ray Tang

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бразильского футболиста Пеле. Соответствующая телеграмма на имя президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонаро опубликована на сайте Кремля.

Президент России назвал Пеле выдающимся сыном народа Бразилии. По его словам, футбол стал любимым видом спорта во всем мире благодаря "таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре" бразильского спортсмена.

"Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем", – говорится в сообщении.

Путин попросил бразильского лидера передать слова сочувствия родным и близким Пеле, всем гражданам страны.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно 29 декабря. Согласно документу о смерти, он умер в 15:27 из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.

Церемония прощания с футболистом пройдет утром 2 января на стадионе "Вила Белмиро" в бразильском Сантусе. Проститься смогут все желающие, однако им запретят приближаться к гробу.



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