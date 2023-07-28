Путин выступил за расширение представительства Африки в Совбезе и других структурах ООН

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Россия выступает за расширение представительства Африки в Совете безопасности и других структурах ООН, заявил Владимир Путин на саммите "Россия – Африка", который проходит в Санкт-Петербурге.

По его словам, пришло время исправить историческую несправедливость. Он отметил, что африканский континент становится новым центром силы и с этой объективной реальностью всем придется считаться.

"Россия и государства Африки вместе выступают за построение новой, более справедливой архитектуры мироустройства, сообща отстаивают международное право, Устав ООН, центральную роль этой всемирной организации", – цитирует его ТАСС.

Российский лидер напомнил, что ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной. По его мнению, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса "разделяй и властвуй".

Ранее Путин, выступая на торжественном приеме в рамках саммита "Россия – Африка", заявил, что РФ и африканские страны вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мира.

Российский лидер подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских государств к стабильности и прогрессу. Также Путин отметил укрепление российско-африканского сотрудничества в последние годы.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия президент РФ сообщил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



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