Важно энергичнее переходить в сделках на нацвалюты, включая рубль – Путин

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Владимир Путин призвал энергичнее переходить на национальные валюты, включая рубль, в финансовых расчетах с африканскими странами. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

По его словам, это важно для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей.

Президент подчеркнул, что в связи с этим Москва готова к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия Путин подчеркнул, что Россия намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.

Также Путин выразил готовность содействовать "укреплению суверенитета африканских государств". По его словам, Москва поспособствует тому, чтобы Африка стала одним из полюсов многополярного мира.

Российский лидер отметил роль Африканского союза в регионе и заявил, что организация "формирует современную структуру безопасности на континенте". Москва поддерживает включение союза в ведущие международные организации, резюмировал Путин.

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"