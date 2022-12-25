Путин назвал целью России объединение русского народа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия преследует цель объединить русский народ. Об этом президент рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства, вместе с тем, раскритиковал западные страны за попытки "растащить" историческую Россию.

"Вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России. "Разделяй и властвуй" – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом - в объединении русского народа", – заявил президент.

По словам Путина, Россия готова договариваться по ситуации на Украине и не отказывается от обсуждения ситуации.

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", – подчеркнул российский президент.

Глава государства отметил, что 99,9% россиян готовы на все ради интересов Родины. При этом тех, кто не показал себя истинным патриотом, российский лидер не осуждает.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский признал, что его призывают к переговорам с Москвой. При этом политик подчеркнул, что на данный момент "не видит предмета для разговора".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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