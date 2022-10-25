Москва приветствует предложение подключить Папу Римского к переговорам по Украине – Песков

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Российская сторона не против участия Папы Римского и американских властей в переговорах по Украине. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", – цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, участие в переговорах по Украине представителей других государств является положительным шагом, если это приведет к развязке конфликта.

"Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", – указал представитель Кремля.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал Папу Римского Франциска выйти на связь с Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, чтобы разрешить конфликт на Украине путем дипломатии.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что украинской стороне нужно самостоятельно принять решение по поводу начала диалога с РФ. Он отмечал, что Евросовет и так оказывает поддержку в финансовом, военном и политическом планах, однако Киев сам является хозяином своей судьбы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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