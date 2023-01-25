Путин рассказал, как украинские войска стреляют в спину своим военнослужащим

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Украинские войска создают специальные заградительные отряды и стреляют в спину своим военнослужащим, заявил Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами 25 января.

"К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали", – отметил глава государства.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с середины декабря как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ перешли на сторону России на запорожском направлении.

В ночь на 24 февраля 2022 года российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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