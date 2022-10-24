Медведев заявил об увеличении выпуска вооружений в России

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал страны, которые выступают против России, не надеяться, что у ВС РФ скоро закончится вооружение. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь", – говорится в его публикации.

Кроме того, как отметил Медведев, российская сторона кратно увеличивает выпуск вооружений и специальной техники по всем направлениям: от танков до высокоточных ракет и дронов.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на Украине фактически происходит противостояние сил НАТО и России. По ее словам, Москва получает дополнительные силы от того, что Запад показывает нерешительность. Стефанишина отметила, что в ходе спецоперации ВС РФ получают опыт борьбы фактически с армией НАТО, обученной по стандартам Альянса и оснащенной новейшей западной техникой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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