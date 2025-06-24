Песков: позиция Медведева важнее для России, чем точка зрения Трампа

24 июня, 13:03Политика
Фото: kremlin.ru
Позиция зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева для России важнее, чем все другие точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает aif.ru.
Таким образом Песков отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о замглавы Совета безопасности РФ.
Официальный представитель Кремля обратил внимание, что Медведев выражает свою точку зрения всегда четко и последовательно.
Медведев после атаки США на Иран заявил, что важнейшие объекты ядерного цикла республики не пострадали, и указал на готовность нескольких стран поставить Тегерану ядерный боекомплект.
Глава Белого дома, в свою очередь, выразил недоумение по поводу слов российского политика и потребовал разъяснения ситуации. Он также подчеркнул недопустимость легкомысленного отношения к теме ядерного оружия.
Позднее Медведев заверил, что Россия не входит в число стран, готовых к поставкам, напомнив, что РФ, в отличие от Израиля, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.
Он также подчеркнул, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений РФ и США все еще действует. Однако зампреда Совбеза задался вопросом, что будет происходить дальше.
Путин обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана