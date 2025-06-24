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Позиция зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева для России важнее, чем все другие точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает aif.ru.

Таким образом Песков отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о замглавы Совета безопасности РФ.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что Медведев выражает свою точку зрения всегда четко и последовательно.

Медведев после атаки США на Иран заявил, что важнейшие объекты ядерного цикла республики не пострадали, и указал на готовность нескольких стран поставить Тегерану ядерный боекомплект.

Глава Белого дома, в свою очередь, выразил недоумение по поводу слов российского политика и потребовал разъяснения ситуации. Он также подчеркнул недопустимость легкомысленного отношения к теме ядерного оружия.

Позднее Медведев заверил, что Россия не входит в число стран, готовых к поставкам, напомнив, что РФ, в отличие от Израиля, подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений РФ и США все еще действует. Однако зампреда Совбеза задался вопросом, что будет происходить дальше.