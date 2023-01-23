Песков прокомментировал слухи о возможном назначении Козака главой Счетной палаты

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Кремль, как и раньше, не планирует анонсировать какие-либо кадровые перестановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о возможном назначении Дмитрия Козака главой Счетной палаты.

"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будем это делать и на этот раз", – цитирует его РИА Новости.

Ранее издание РБК со ссылкой на свои источники писало, что основным кандидатом на пост нового руководителя Счетной палаты стал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Песков между тем отмечал, что рассмотрение кандидатур на пост главы Счетной палаты может пройти уже на текущей неделе. Согласно действующему законодательству, сенаторам необходимо внести не менее трех кандидатур, а утвердить одну из них должен президент.

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста председателя 29 ноября 2022 года, когда поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

К настоящему времени Кудрин вышел на работу в "Яндекс", где он занимает должность советника по корпоративному развитию. Бывший глава Счетной палаты опубликовал фотографию пропуска в своем телеграм-канале.



Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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