Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Основным кандидатом на пост руководителя Счетной палаты стал Дмитрий Козак, сообщает издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением кандидатур.

Подтверждения этой информации не поступало от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Никогда не анонсируем", – сказал он.

По словам представителя Кремля, рассмотрение кандидатур на пост главы Счетной палаты может пройти уже на следующей неделе. Согласно закону "О Счетной палате", сенаторам необходимо внести не менее трех кандидатур на пост руководителя ведомства. Далее президент выбирает одного человека.

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил об уходе с поста председателя 29 ноября 2022 года, когда поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

На данный момент Кудрин вышел на работу в "Яндекс". Бывший глава Счетной палаты опубликовал фотографию пропуска в своем телеграм-канале.

Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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